Cтолкновение миссии DART с астероидом Диморфос может привести к метеоритному дождю на Земле и Марсе

Учёные предсказывают, что в ближайшие десятилетия фрагменты астероида Диморфос, выброшенные в результате столкновения с космическим аппаратом NASA DART, могут достичь Земли и Марса, потенциально наблюдаемым образом.
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