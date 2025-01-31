kino-teatr.ru
ГлавнаяНовостиКиноСериалыТеатрГлавная темаИнтервьюКонкурсы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

kino-teatr.ru

21 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Лучше - палаточный городок..Гвинет Пэлтроу по...
  • Алекс Сэм
    А мы не называем ваши поделки фильмами.«Мы не называем н...
  • Алекс Сэм
    Уже всё обосрали, теперь решили коктейль из Неуловимых мстителей и Бендера замутить. Господи дай пожалуйста хоть немн...Неуловимые мстите...

«У каждого человека должна быть своя мечта»: Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями о США

«У каждого человека должна быть своя мечта»: Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями о США

В свои 22 года Марк Эйдельштейн успел стать звездой по обе стороны Атлантики. В России его знают по сериалу «Монастырь», сновиденческим фильмам Романа Михайлова («Надо снимать фильмы о любви», «Жар-птица») и фантастическому блокбастеру «Сто лет тому вперёд».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх