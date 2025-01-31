«У каждого человека должна быть своя мечта»: Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями о США

В свои 22 года Марк Эйдельштейн успел стать звездой по обе стороны Атлантики. В России его знают по сериалу «Монастырь», сновиденческим фильмам Романа Михайлова («Надо снимать фильмы о любви», «Жар-птица») и фантастическому блокбастеру «Сто лет тому вперёд».