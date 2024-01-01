Израиль готовит судебное разбирательство после нападения ХАМАС 7 октября

Израиль расследует массовое убийство, совершенное палестинской исламистской группировкой ХАМАС и другими связанными с ней группировками 7 октября 2023 года, что, по мнению американского издания The Wall Street Journal, может привести к одному из самых важных судебных разбирательств в постконфликтный период, сообщает в понедельник dpa со ссылкой на Agerpres и Hotnews.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии