Израиль готовит судебное разбирательство после нападения ХАМАС 7 октября

Израиль расследует массовое убийство, совершенное палестинской исламистской группировкой ХАМАС и другими связанными с ней группировками 7 октября 2023 года, что, по мнению американского издания The Wall Street Journal, может привести к одному из самых важных судебных разбирательств в постконфликтный период, сообщает в понедельник dpa со ссылкой на Agerpres и Hotnews.