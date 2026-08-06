💰 С начала года в бюджет Крыма поступило почти 680 млн рублей от приватизации имущества Наибольший объем доходов пришелся на январь — более 622 млн рублей, сообщили в Минимущества РК.
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💰 С начала года в бюджет Крыма поступило почти 680 млн рублей от приватизации имущества Наибольший объем доходов пришелся на январь — более 622 млн рублей, сообщили в Минимущества РК.