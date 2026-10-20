Упоминания о Джамму и Кашмире и другие антииндийские положения в резолюциях, принятых советом министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) на заседании в Багдаде 17-18 октября отвергает Индия, заявило Министерство иностранных дел Индии, 19 октября сообщает India Today.
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