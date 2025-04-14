Предупреждал 50 лет назад – не слушали: пророчество русского писателя, которое сбылось и сбывается с поразительной точностью Ольга БезродняяСлова русского писателя Ефремова только вспомнили, а зря, ведь как оказалось он предсказал 50 лет назад величайшую катастрофу, которая сбывается с пугающей точностью.