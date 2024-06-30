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Секретный дикий пляж на Черном море, где нет ни одного туриста

Секретный дикий пляж на Черном море, где нет ни одного туриста

Секретный дикий пляж на Черном море, где нет ни одного туриста Юлия ЧелкановаВеселовка, расположенная на западном побережье Азово-Черноморской низменности, привлекает путешественников своей уникальной атмосферой и богатым природным наследием.

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Комментарии
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А
Алексей
Какой мля секретный?Автор открой гугл ,посмотри хоть сам,прежде чем чушь писать.
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14 час.

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