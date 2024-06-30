Секретный дикий пляж на Черном море, где нет ни одного туриста Юлия ЧелкановаВеселовка, расположенная на западном побережье Азово-Черноморской низменности, привлекает путешественников своей уникальной атмосферой и богатым природным наследием.
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