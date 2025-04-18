Появилось предсказание о новой войне в 2025 году

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Американская ясновидящая Джин Диксон, получившая известность в XX веке, в своей книге «Моя жизнь и пророчества», изданной в 1969 году, указала на то, что в 2025 году Россия может оказаться в роли пострадавшей стороны в результате нападения со стороны соседнего государства.