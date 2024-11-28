Графический процессор Intel Arc B580 Limited Edition продается за 250 долларов в розничном магазине США

Почти все индикаторы показывают, что Intel намерена анонсировать в следующем месяце как минимум один графический процессор Battlemage для настольных ПК - Arc B580, чтобы конкурировать с лучшими видеокартами.
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