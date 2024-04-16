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Евгений Сатановский: Если бы израильтяне действовали согласно рекомендациям американцев всегда, Израиля давно бы уже не было

Евгений Сатановский: Если бы израильтяне действовали согласно рекомендациям американцев всегда, Израиля давно бы уже не было

Атака Ирана приведет к эскалации конфликта с Израилем, США будут пытаться охладить пыл еврейского государства, но со временем противостояние неизбежно перейдет в ядерную фазу, заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН.

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Комментарии
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Павел Иванов
Ну ну. Мечтать не вредно.
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2 час.
Павел Иванов
Опять евреи виноваты? Причём только евреи.....
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2 час.
Аудрюс
Дурак вы батюшка и уши у вас холодные.. Вы не евреев слушайте, а попробуйте послушать арабистов! Ни когда персы не испытывали ненависти к евреям! В Иране вторая по величине община евреем на ближнем востоке!!!
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1 час.

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