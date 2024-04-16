Евгений Сатановский: Если бы израильтяне действовали согласно рекомендациям американцев всегда, Израиля давно бы уже не было

Атака Ирана приведет к эскалации конфликта с Израилем, США будут пытаться охладить пыл еврейского государства, но со временем противостояние неизбежно перейдет в ядерную фазу, заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Константин Малофеев: Закрыть безвизовый режим с Таджикистаном и расторгнуть договор о двойном гражданстве можно и нужно
- Андрей Медведев: Отучитесь жевать насвай и плеваться на улицах, для начала
- Юрий Пронько: Грызуны в кабинетах и коридорах власти куда опасней своих собратьев, которые обитают в природе
Свежие комментарии