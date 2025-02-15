Президент Германии призвал не вести себя как олени

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сравнил глав Европейских стран с оленями. С таким заявлением он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция мероприятия доступна на официальном … .
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