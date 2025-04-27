В Темиртау вручили премию акима «Өрлеу» активным жительницам

В Темиртау восемь женщин разных профессий наградили премией акима города «Өрлеу». Она традиционно вручается жительницам, внёсшим вклад в социально-экономическое развитие города и общественно-политическую жизнь, сообщает gov.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии