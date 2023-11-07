Как хваленая «Меркава» скатилась с танкового Олимпа

Вслед за «Леопардами» и «Челленджерами» осрамился и израильский танк Виталий Орлов На фото: израильский танк «Меркава» (Фото: IMAGO/Saeed Qaq/ ТАСС) Додо Пицца в Тольятти Информация, поступившая из сектора Газа, несмотря на весь свой ужас и трагичность, принесла и достаточно интересное известие.