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Рис можно приготовить даже без плиты: никаких помешиваний, убегающей воды и слипшихся зерен

Рис можно приготовить даже без плиты: никаких помешиваний, убегающей воды и слипшихся зерен

Многие используют традиционный способ приготовления риса — ставят кастрюлю на конфорку, ждут, пока закипит вода, а затем следят за тем, чтобы зерна не разварились.

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