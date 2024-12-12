Сотрудница почты из Приангарья инсценировала ограбление, чтобы скрыть растрату

В Иркутской области сотрудница почты инсценировала ограбление и похитила более полмиллиона рублей.В Братском районе Иркутской области 35-летняя женщина, работавшая в местном отделении почты, похитила более 560 тысяч рублей.
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