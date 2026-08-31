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Россиян ждёт необычное бабье лето: метеорологи раскрыли сюрпризы сентября

Россиян ждёт необычное бабье лето: метеорологи раскрыли сюрпризы сентября

Осеннее потепление в 2026 году пройдет по стране по-разному. В одних регионах жители смогут насладиться несколькими теплыми днями, в других солнечный период окажется коротким и будет прерываться дождями и похолоданиями.

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