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Один из последних европейских банков в России - UniCredit - призвал клиентов закрыть счета и выводить средства

Один из последних европейских банков в России - UniCredit - призвал клиентов закрыть счета и выводить средства

Клиенты итальянского UniCredit, одного из последних западных банков, сохраняющих присутствие в России, начали получать предложения закрыть действующие счета и карты и перевести средства в другие кредитные организации.

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