Любовь панд к бамбуку оказалась у них в крови

Статья о возможном объяснении любви панд к бамбуку вышла в журнале Frontiers in Veterinary Science. В рамках исследования у семи бамбуковых медведей — трех взрослых и одной юной самки, а также у трех зрелых самцов — взяли образцы крови на генетический анализ.