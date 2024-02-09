Почему исчезновение Украины не станет сенсацией

В недавнем интервью польским журналистам президент Польши Анджей Дуда внезапно высказал обоснованные сомнения в украинской принадлежности Крыма, указав на то, что, с исторической точки, зрения Россия имеет на полуостров гораздо больше прав.
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