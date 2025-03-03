Мораторий на обстрелы на месяц, затем миротворцы: Макрон рассказал о плане по Украине от Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил газете Le Figaro, что не верит в перемирие, которое могло быть согласовано США и Россией: «В случае полного прекращения огня было бы крайне сложно контролировать его соблюдение».
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