Русская весна
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Русская весна

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Мораторий на обстрелы на месяц, затем миротворцы: Макрон рассказал о плане по Украине от Европы

Мораторий на обстрелы на месяц, затем миротворцы: Макрон рассказал о плане по Украине от Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил газете Le Figaro, что не верит в перемирие, которое могло быть согласовано США и Россией: «В случае полного прекращения огня было бы крайне сложно контролировать его соблюдение».

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Комментарии
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Eduard
Еврорептилоиды,не надо делать вид,что вы ктонто на Украине,гуляйте лесом со своим руководством!
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19 час.
Анастасия Гончарова
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19 час.
Eduard
С каким серьезным видом они лезут в чужую Украину.Это им курсы для этого проводят где-то?
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19 час.
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