Кумулятивный эффект академика Лаврентьева

Михаил Алексеевич Лаврентьев Математик и механик К началу Великой Отечественной войны Михаил Алексеевич Лаврентьев уже был учёным с мировым именем.
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