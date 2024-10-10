На острове Шумшу появится музей, посвященный Курильской десантной операции

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 октября, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Шумшу, один из островов северной группы Курильских островов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии