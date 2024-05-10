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Боги спустились с небес и сели в Шереметьево

Боги спустились с небес и сели в Шереметьево

В Телеге появилась новая группа «Отказники Шереметьево» — для украинцев, пытающихся попасть из Европы в Россию.

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Комментарии
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Марина Петрова
На западе им внушили, что они боги, раз воюют с русскими. Их постоянно расхваливали, а они купились, потому что тупые. Дочь рассказывала, как у них беженцы хохлы устроились на работу и требовали себе зарплату повышенную. Они считали, что им все должны. Она им сказала, что будете получать, как все. Они все недовольные, их в европе набаловали большими пособиями, что можно было не работать. В общем, дадут они еще нам жару, нахлебники.
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8 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Не пускать эту падаль в Россию!!!
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7 час.
Лариса Шемисова
Да бесполезно, вспомните Колю Десятниченко из Уренгоя и его выступление в Бундестаге, его семья прекрасно устроилась при добычи энергоресурсов, руководившая вывозом Коли в Германию для проведения этой акции Людмилы Кононенко, тогдашнего мэра города — Костогриза, его замов — Сердюк, Бондарь и Коваль, начальника департамента образования — Терещенко… А та самая Колина учительница по истории Элла Яворская — не только приезжая с Украины, но и мать солдата ВСУ, который «скакал под Авдеевкой».
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3 час.

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