Боги спустились с небес и сели в Шереметьево

Марина Петрова

На западе им внушили, что они боги, раз воюют с русскими. Их постоянно расхваливали, а они купились, потому что тупые. Дочь рассказывала, как у них беженцы хохлы устроились на работу и требовали себе зарплату повышенную. Они считали, что им все должны. Она им сказала, что будете получать, как все. Они все недовольные, их в европе набаловали большими пособиями, что можно было не работать. В общем, дадут они еще нам жару, нахлебники.