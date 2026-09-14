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Царьград

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Безработица в Ингушетии достигла 22,6% при средних 2,2% по РФ

Безработица в Ингушетии достигла 22,6% при средних 2,2% по РФ

Во втором квартале 2026 года показатель безработицы по стране сохранился на отметке 2,2%. Наименьшие значения зафиксированы в Нижегородской и Калужской областях — там незанятость не достигла 1%.

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