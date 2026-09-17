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SPORT24.ru

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Червиченко назвал «Спартак» дойной коровой: «Из него можно высосать любые хорошие условия»

Червиченко назвал «Спартак» дойной коровой: «Из него можно высосать любые хорошие условия»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко посоветовал игрокам красно-белых при продлении контракта давить на руководство клуба с целью получить более выгодные финансовые условия.

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