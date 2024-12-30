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Военное обозрение

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За неделю «Купол Донбасса» нейтрализовал почти 170 дронов ВСУ

За неделю «Купол Донбасса» нейтрализовал почти 170 дронов ВСУ

Около 170 украинских беспилотников было уничтожено за неделю в ДНР системой «Купол Донбасса».

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