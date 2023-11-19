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Топ-10 лучших отелей Бали

Топ-10 лучших отелей Бали

 Россияне любят отдыхать на Бали, желая познать магию острова. Первое, что манит – климат. На Бали просыпаешься под ярким солнцем, и оно выходит всегда, каждый день! Настроение здесь поправляется само собой – невозможно оставаться угрюмым, когда вокруг такая красота, солнечно, обилие фруктов! Второе, что привлекает в Бали – кухня, фестивали, серфинг.

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