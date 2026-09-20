Түбән Камада 95 яшьлек блокадачы сайлау участогына килеп тавыш биргән

Түбән Камада блокадалы Ленинградта яшәгән 95 яшьлек Рукия Гатиятулла кызы Сәхәбетдинова 1нче шәһәр гимназиясендәге сайлау участогына килгән һәм РФ Дәүләт Думасының IX чакырылыш депутатларын сайлауда тавыш биргән.
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