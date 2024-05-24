Ветеринары в Приморье успешно прооперировали краснокнижное животное

В Приморском крае в результате ДТП пострадало редкое животное, занесенное в Красную книгу. Потребовалось вмешательство врачей, сообщает корреспондент PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал Центра реабилитации диких животных «Центр «Тигр».
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