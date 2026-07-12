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Литтбарски о сборной Германии: «С 2014-го все пошло под откос. Нужны сильные игроки, способные не только целовать эмблему. Я бы доверил Клоппу функции тренера и менеджера, как в «Ливерпуле»

Чемпион мира 1990 года Пьер Литтбарски выступил с критикой в адрес сборной Германии.  «Мы хотим включить телевизор и получать удовольствие.

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