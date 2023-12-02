Сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области продолжают проводить профилактические мероприятия

В рамках проведения профилактических мероприятий «Пристегнись», «Нетрезвый водитель» и «Профилактика преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Саракташскому району проводят беседы по предупреждению совершения правонарушений в данных направлениях.