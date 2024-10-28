Кардиолог назвал снижающие давление продукты

Врач-кардиолог Денис Соколов назвал, продукты способствующие снижению артериального давления. По его словам, питание напрямую влияет на артериальное давление, и определенные продукты могут, как повышать его, так и понизить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии