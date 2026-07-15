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Регионы России

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МИД России осудил публикацию Минобороны Молдавии о «жертвах сталинизма»

МИД России осудил публикацию Минобороны Молдавии о «жертвах сталинизма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала публикацию Министерства обороны Молдавии, которая представила фотографии жертв Холокоста как «жертв сталинизма», как страшное преступление против человеческой совести.

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