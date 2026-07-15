МИД России осудил публикацию Минобороны Молдавии о «жертвах сталинизма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала публикацию Министерства обороны Молдавии, которая представила фотографии жертв Холокоста как «жертв сталинизма», как страшное преступление против человеческой совести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии