В Литве потребовали увеличить помощь Запада Украине и не обращать внимания на "красные линии" Москвы

Военная помощь Запада Украине должна не только восстановиться до уровня 2023 года, но и превзойти его, заявил на совместной пресс-конференции в Вильнюсе, где встретились главы МИД стран Балтии, Украины и Франции, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии