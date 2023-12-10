Более 30 рейсов задержали и отменили в Москве

Больше 30 рейсов оказались задержаны и отменены в столице утром в воскресенье, 10 декабря. Изменения коснулись расписания трех основных аэропортов московского авиаузла – Домодедова, Шереметьева и Внукова.
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