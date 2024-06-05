Минобороны отчиталось о пяти уничтоженных украинских БПЛА над регионами России

Дроны были сбиты в Белгородской, Воронежской и Курской областяхРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской и Курской областях и один —в Воронежской.