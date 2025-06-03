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Фантастические светящиеся волны от русского мариниста XIX века

Фантастические светящиеся волны от русского мариниста XIX века

Иван Константинович Айвазовский любил рисовать море. Он родился в Крыму, в портовом городе Феодосия. Русско-армянский художник с ума сходил по морским волнам — он рисовал их крайне реалистичными и словно подсвеченными снизу.

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