Фантастические светящиеся волны от русского мариниста XIX века

Иван Константинович Айвазовский любил рисовать море. Он родился в Крыму, в портовом городе Феодосия. Русско-армянский художник с ума сходил по морским волнам — он рисовал их крайне реалистичными и словно подсвеченными снизу.
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