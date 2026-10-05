TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 049 подписчиков

После развода сын остался между двумя семьями — но стал своим и для новой жены отца: как Алексей Чадов и Лейсан Галимова устроили жизнь с двумя детьми

После развода сын остался между двумя семьями — но стал своим и для новой жены отца: как Алексей Чадов и Лейсан Галимова устроили жизнь с двумя детьми

Когда Фёдор Чадов был маленьким, он однажды попросил отца снова жениться на маме. Для ребёнка после развода это было понятное желание: вернуть прежний мир, где мама и папа живут вместе.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым