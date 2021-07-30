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Навальнисты начали копать под Попова и Скабееву

Навальнисты начали копать под Попова и Скабееву

Пропагандисты Навального начали копать под Попова и Скабееву. Топорно, извращая смыслы, цинично.

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Мухтар Муслихов
Дебилы бля..... - копии их спонсора на заставке к посту.
Валентин Щербаков
А разве мало у нас таких отморозков как этот недалёкий лжец насралёнок.
Николай Титов
Ударили в самое больное место, ну прям под дых, т.е. враги указали зарплаты и начиличе собственности у наших кумиров. И что истерить-то, достаточно назвать реальные цифры, а злодеев привлечь к ответственности за клевету. Или слабо!
Борис Осипов
Владимир Домнин
"Самое время упырям начать обливать его грязью". Обычная практика по отношению к Бондаренко.
Мстислав Водяной
Профессионализм телеведущего программы состоит не в том, чтобы "дать кому - то лещей", для этого существует авторская программа (например "Бесогон" Михалкова). А программе "60 минут" больше подходит определение "политического памфлета", роль ведущих в котором заключается в умении подобрать моменты, сюжеты, высказывания, представляющие наиболее неблаговидные стороны "героя памфлета". Этакие Малаховы, которые перебирают то же бельё, только пахнущее политикой.
Владимир Домнин
Спасибо, разъяснили. Осталось понять, а зачем нам это надо? Какая польза России? Или иначе -какая эффективность вложений?
Юрий Дельта
певчих ништяк телка
Vladimir Lioubimcev
Значит эти недоделки хороших лещей получили от телеведущих Ольги Скабеевой и Евгения Попова. Профессионалы!!
Мстислав Водяной
Профессионализм телеведущего состоит не в том, чтобы "дать кому - то леща", для этого существует авторская программа (например "Бесогон" Михалкова). А программе "60 минут" больше подходит определение"политического памфлета", роль ведущих в котором заключается в умении подобрать моменты, сюжеты, высказывания, представляющие наиболее неблаговидные стороны "героя памфлета". Этакие Малаховы, перебирающие то же нижнее бельё, только пахнущее политикой.
Владимир Яковлев
на дыбу сук!

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