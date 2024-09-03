В Астрахани долго пылала «Мечта»: на дачном массиве с пожаром сражались более пяти часов

Огненную стихию протяженностью с километр укрощали более 40 пожарных. 2 сентября в 13:33 на дежурный пульт ГУ МЧС поступило сообщение из Советского района Астрахани: на территории СНТ «Мечта» полыхал пожар возле дома №41 по 1-му Уютному переулку.