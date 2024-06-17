10 секретов выбора купальника, в котором хочется рассекать по пляжу, а не прятаться под зонтиком

Казалось бы, что может быть сложного при покупке нового купальника. Но в реальности многие из нас сталкиваются с целым рядом проблем: одни никак не могут выбрать правильную модель, вторые устают менять постоянно приходящие в негодность пляжные наряды, а у третьих трусики и лифчик становятся прозрачными от любого соприкосновения с водой.