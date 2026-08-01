Взорван секретный объект НАТО: Днепропетровск трясет от серии взрывов

Тренировочные пункты ВСУ и объекты НАТО, занимающиеся разведкой, развернуты на территории Днепропетровской области и могли быть поражены российскими силами в ночь на 31 июля, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.
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