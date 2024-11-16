Андрей Макаревич*, лидер легендарной группы «Машина времени», несмотря на свою жизнь в Израиле, признается, что скучает по российской природе.
Андрей Макаревич* затосковал по России
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
"Хотя израильская природа, по его словам, чудесна, она совершенно иная." Если Макаревич считает пустыню с перекати поле чудесной, то понятен его переезд в Израиль. Только в городах Израиля есть искусственно выращенная "природа", на которую уходит немалый доход и уход страны.
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