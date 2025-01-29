США планируют миграционный центр на 30 тысяч мест в Гуантанамо

В ответ на решение о создании 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья раскритиковал США за игнорирование гуманитарных норм и международного права.
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