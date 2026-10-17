За последние семь дней в направлении Московского региона летели 2730 вражеских беспилотников. Большая часть нашими героическими расчётами ПВО была нейтрализована на дальних рубежах.
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