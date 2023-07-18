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Валентин Писеев: «Не хочу говорить о Загорски и Гурейро, они меня не интересовали и не интересуют»

Накануне танцевальный дуэт объявил о завершении карьеры. «Не хочу о них говорить, они меня не интересовали и не интересуют», – сказал почетный президент ФФКР.

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