США и Россия в Стамбуле договорились создать условия для работы посольств

Россия и США по итогам переговоров в Стамбуле обменялись нотами об обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств, говорится 10 апреля в сообщении на сайте МИД РФ.
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