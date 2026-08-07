«Урожайная» неделя: МО подсчитало количество поражённых грузовых судов ВС РФ с 1 по 7 августа 2026 года нанесли два массированных и 12 групповых .
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«Урожайная» неделя: МО подсчитало количество поражённых грузовых судов ВС РФ с 1 по 7 августа 2026 года нанесли два массированных и 12 групповых .
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