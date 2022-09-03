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В Британии заявили о панике Лондона из-за решения Путина по «Северному потоку»

В Британии заявили о панике Лондона из-за решения Путина по «Северному потоку»

  Bloomberg: Великобритания находится в панике из-за перекрытия Путиным «Северного потока» Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт  Bloomberg: Великобритания находится в панике из-за перекрытия Путиным «Северного потока» Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт заявила, что Великобритания находится в панике из-за решения президента России Владимира Путина перекрыть газопровод «Северный поток», который является одним из основных в Европе.

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