В Британии заявили о панике Лондона из-за решения Путина по «Северному потоку»

Bloomberg: Великобритания находится в панике из-за перекрытия Путиным «Северного потока» Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт Bloomberg: Великобритания находится в панике из-за перекрытия Путиным «Северного потока» Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт заявила, что Великобритания находится в панике из-за решения президента России Владимира Путина перекрыть газопровод «Северный поток», который является одним из основных в Европе.