Уральцы готовятся снова встречать Новый год

В ночь с 13 на 14 января уральцы смогут снова отметить Новый год – но уже по старому стилю. Напомним, что «раздвоение» праздника произошло в 1918 году, когда советское правительство распорядилось о переходе на Григорианский календарь, по которому тогда уже жила почти вся Европа.